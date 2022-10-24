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الكوريتان تتبادلان الطلقات والقذائف التحذيرية قرب الحدود البحرية

منذ 4 دقائق
عناصر من جيش كوريا الجنوبية

عناصر من جيش كوريا الجنوبية

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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية أطلقت عشر قذائف مدفعية قبالة ساحلها الغربي (يوم الاثنين 24-10-2022) بالتوقيت المحلي، ردا على الطلقات التحذيرية التي أطلقتها كوريا الجنوبية على زورق كوري شمالي عبر الحدود البحرية للكوريتين.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي إن بيونغيانغ أطلقت عشر قذائف من عدة قاذفات صواريخ الساعة 0515 صباحا تقريبا (20:15 بتوقيت غرينتش يوم الأحد) بعد أن أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية في نحو الساعة 03:50 صباحا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية إنها أعادت سفينة تجارية كورية شمالية عبرت خط الحدود الشمالي، الذي يعد الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.

    المصدر :
  • رويترز

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