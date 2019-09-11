الكوليرا تتسلل لمياه النيل الأزرق.. مسؤول سوداني يوضح

بعد أن أعلنت وزارة الصحة السودانية الثلاثاء ظهور حالات إصابة بمرض الكوليرا في ولاية النيل الأزرق (جنوب شرق البلاد)، أوضح بابكر المقبول، مدير إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة السودانية للعربية. نت إن الوزارة ما زالت تعمل على مستوى التحكم والسيطرة على المرض فقط، فيما يحتاج “استئصاله نهائياً” إلى جهود جبارة لا تتوفر الآن.

البكتيريا “متواجدة” منذ سنوات

وأوضح المقبول أن ” البكتريا المسببة لمرض الكوليرا متواجدة منذ سنوات في قرى وحواضر ولاية النيل الأزرق. وقال إن غياب “إصحاح البيئة وتراكم الإفرازات والنفايات الصلبة ساعد في تواجد البكتريا المسببة للمرض وانتقالها إلى ماء الشراب والطعام”.

وكان العشرات في ولاية النيل الأزرق توفوا جراء وباء الكوليرا الذي ضرب المنطقة في العام ٢٠١7، وساعد على تفاقمه تستر حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث كانت تمنع الصحف ووسائل الإعلام من الحديث عن تفشي الوباء، وتفضل استخدام (عبارة حالات اسهال حادة).

وتحتضن ولاية النيل الأرق جيوبا لتمرد مسلح تقوده الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، منذ ٢٠١١

وأكد بيان صادر من وزارة الصحة السودانية (الثلاثاء) إصابة ٣٧ شخصا باسهالات مائية حادة نتج عنها 3 حالات وفاة في حواضر وبلدات متفرقة من ولاية النيل الأزرق. وطالب في الوقت نفسه منظمة الصحة العالمية بالمساعدة في توفير التطعيم ضد الكوليرا.

الخرطوم “خالية”

إلى ذلك، قال المقبول إن فرق التقصي ونتائج المسح المعملي أثبتتا خلو العاصمة الخرطوم (وسط البلاد) من مرض الكوليرا، واحتوائه فقط في مناطق الدمازين والروصيرص بولاية النيل الأزرق.

وذكر بيان وزارة الصحة أن فريقا من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية وصل إلى ولاية النيل الأزرق الثلاثاء لتقديم الدعم الفني وتنفيذ أنشطة الاصحاح البيئي وسلامة المياه.

تمدد المرض

وعن إمكانية تمدد المرض وتفشيه، أوضح الدكتور عمرو عباس الذي كان يشغل وظيفة المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط أنه لا يتوقع تمدد المرض لبقية المناطق في حالة وباء، لكنه توقع ظهوره في حالات فردية.

وقال للعربية. نت إن اعتراف وزارة الصحة بوجود المرض وخبرة الأهالي في التعامل معه كفيلان باحتواء خطورته وانتشاره.