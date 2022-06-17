الكونجو تعلن إغلاق حدودها مع رواندا

في أحدث تصعيد في الأزمة الدبلوماسية، أعلنت جمهورية الكونجو الديمقراطية حدودها مع رواندا الجمعة الواقع في 17 حزيران، بعد مقتل جندي بالرصاص أثناء مهاجمته حرس الحدود داخل الأراضي الرواندية.

وتنفي رواندا مزاعم الكونجو بشأن دعمها لمتمردي حركة 23 آذار، الذين تنحدر قيادتهم من نفس جماعة التوتسي العرقية التي ينتمي إليها الرئيس الرواندي بول كاجامي، كما تنفي أنها أرسلت قوات إلى شرق الكونجو.

وأمرت حكومة الكونجو بإغلاق الحدود مع رواندا اعتبارا من الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيان صادر عن مكتب حاكم مقاطعة كيفو الجنوبية.

وقال الجيش الرواندي في بيان إن ضابطي شرطة روانديين أصيبا عندما عبر جندي كونجولي الحدود وفتح النار قبل أن يقوم ضابط مناوب بإطلاق النار عليه وقتله على بعد 25 مترا داخل الحدود الرواندية.

وقالت حكومة الكونجو إنها تحقق في الحادث.