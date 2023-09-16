الأحد 1 ربيع الأول 1445 ﻫ - 17 سبتمبر 2023 |
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الكونغرس الأمريكي يتحرك من أجل السويداء

منذ 6 دقائق
السيناتور الديمقراطي بوب مينيندز وعدد من أبناء الجالية "السورية- الأميركية"

السيناتور الديمقراطي بوب مينيندز وعدد من أبناء الجالية "السورية- الأميركية"

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‏قالت وسائل إعلام سورية مقربة من الجالية السورية في الولايات الأميركية إن وفداً منها ناقش عدداً من القضايا، منها قانون مكافحة التطبيع مع الأسد 2023، مع السيناتور الديمقراطي بوب مينيندز “Bob Menendez” “رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ” الأمريكي الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي.

وأضافت المصادر أن السيناتور المعروف بوب مينيندز  زار منزل الطبيب الأمريكي من أصل سوري “عبد المجيد قطرنجي” في ولاية ميشيغان الأمريكية، وأن النقاش مع المسؤول الأميركي استمر لأكثر من ساعتين بحضور عدد من أبناء الجالية السورية في أمريكا.

وكانت القضايا السورية المطروحة على طاولة النقاش مع السيناتور تتركز مشروع قانون “مكافحة التطبيع مع الأسد 2023 “، حيث وعد السيناتور مضيفيه السوريين “بما يسرّهم قريباً” في هذا السياق.

‏وتطرق النقاش خلال الزيارة إلى تمكين السوريين اقتصادياً في المناطق الخارجة عن سلطة نظام بشار الأسد، لا سيّما في مناطق شمال غرب سوريا، إذ شددت الجالية السورية على أهمية تعيين دبلوماسيين أمريكيين مخضرمين لإدارة الملف السوري.

‏وقدًّم الإعلامي والناشط “ماهر شرف الدين” المنحدر مم محافظة السويداء عرضاً شاملاً حول حقيقة ما يجري في السويداء من مظاهرات سلمية، ونقل للمسؤول الأمريكي المخاوف المشروعة على سلامة الشيخ “حكمت الهجري” شيخ عقل الموحدين الدروز في سوريا نظراً للتاريخ الدموي لنظام الأسد.

‏ونقل البيان عن المسؤول الأميركي قوله : أن سوريا خسرت أبناءها الموهوبين بسبب سياسات الأسد “التدميرية”، كما أعرب عن “أشد الأسف” عن إضاعة إدارة الرئيس السابق بارك أوباما فرصة معاقبة الأسد على استخدام السلاح الكيماوي عام 2013، وكيف أثّر ذلك على مجرى تاريخ الأحداث في سوريا.

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