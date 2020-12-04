الكونغرس يجبر ترامب على هذا الفعل !

يجبر الكونغرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب على معاقبة تركيا بسبب شرائها لنظام الدفاع الصاروخي الروسي العام الماضي ما أدى إلى اشتعال الخلاف. وذلك بحسب صحف عالمية

وفي التفاصيل، قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، إن نوابا أمريكيين وافقوا على مشروع قانون سيجبر إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على معاقبة تركيا نتيجة شرائها لنظام الدفاع الصاروخي الروسي ”إس 400″، وكذلك معاقبة الشركات ذات الصلة بأنبوب ”نورد ستريم 2“ الروسي.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الجمعة: ”قانون تفويض الدفاع الوطني سيُجبر البيت الأبيض على معاقبة تركيا نتيجة قيامها بشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس 400، وذلك في غضون 30 يوما من إقرار القانون، وهذا ما سيُجبر ترامب على التحرك قبل أن يغادر منصبه في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل“.

وتابعت الصحيفة: ”أشعل شراء أنقرة العام الماضي لنظام الدفاع الصاروخي الروسي التوترات مع واشنطن، وكان من المفترض أن يؤدي إلى فرض عقوبات على تركيا في ضوء قانون مواجهة خصوم أمريكا، يشعر الكونغرس بالإحباط نتيجة تردد الرئيس ترامب في فرض عقوبات على حليف أمريكي“.

وأشارت إلى أن قانون الدفاع يتطلب أن يفرض ترامب 5 عقوبات على الأقل ضد تركيا، من بينها حظر التعامل المصرفي مع الولايات المتحدة، وكذلك حظر المعاملات العقارية، ومنع التأشيرات الأمريكية، وإجبار المقرضين الأمريكيين على عدم تقديم أي قروض إلى الشركات الواقعة تحت طائلة العقوبات.

وأردفت قائلة: ”يتضمن القانون أيضا قائمة من الأنشطة الخاضعة للعقوبات، ذات الصلة بأنبوب ”نورد ستريم 2″، الممتد من روسيا إلى ألمانيا، حيث تخضع أيضا شركات التأمين للعقوبات“.