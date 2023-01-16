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الكونغو.. ارتفاع عدد قتلى هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية على كنيسة إلى 14

منذ 38 دقيقة
أعمال عنف في الكونغو الديمقراطية

أعمال عنف في الكونغو الديمقراطية

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قال متحدث باسم جيش الكونجو الاثنين إن عدد قتلى التفجير الذي وقع بكنيسة في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية أمس الأحد 15\1\2023 ارتفع إلى 14 قتيلا.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم، وقال المتحدث المحلي باسم الجيش أنتوني موالوشاي لرويترز إن عدد القتلى ارتفع إلى 14 إلى جانب 63 جريحا.

وألقى الجيش بالمسؤولية عن الهجوم على القوات الديمقراطية المتحالفة وهي جماعة مسلحة أوغندية بايعت تنظيم الدولة الإسلامية في 2019، ولم يتسن الوصول إلى الجماعة المتشددة للتعليق ولم تعلن مسؤوليتها عن التفجير.

وتقع كاسيندي في مقاطعة شنت فيها قوات الكونجو والقوات الأوغندية حملة ضد القوات الديمقراطية المتحالفة التي بدأت في شكل انتفاضة في أوغندا لكنها تتمركز في الكونجو منذ أواخر التسعينيات.

    المصدر :
  • رويترز

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