الكونغو.. فقدان طائرة صغيرة تقل ثلاثة من أفراد الطاقم

قال وزير نقل محلي في الكونغو الديمقراطية الأحد إن طائرة صغيرة تقل ثلاثة من أفراد الطاقم وشحنة لم تصل إلى وجهتها في مطار كاسيسي السبت وإن أعمال البحث جارية للعثور عليها.

وقال ماتيو أليماسي مالومبي لرويترز عبر الهاتف إن الطائرة غادرت مطار كافومو، الذي يخدم مدينة بوكافو عاصمة إقليم كيفو بجنوب البلاد، صباح أمس السبت قبل فقد الاتصال معها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال مسؤولان محليان وإحدى السكان “الجمعة 9-9-2022″، إن أشخاصا يحملون أسلحة نارية وسكاكين قتلوا 15 شخصا على الأقل وأحرقوا مئات المنازل في هجوم وقع ليلاً على سوق بالقرب من بلدة في شرق الكونجو.

والهجوم الذي وقع قرب بلدة دجوجو هو الأحدث في سلسلة هجمات عنيفة في إقليم إيتوري الواقع في شرق الكونغو حيث تتقاتل جماعات تتنافس على الأرض والموارد.