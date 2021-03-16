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الكويت.. إحالة 38 نائباً إلى النيابة العامة بسبب مخالفة إجراءات كورونا

16 - مارس - 2021
مجلس الأمة الكويتي - أرشيفية

مجلس الأمة الكويتي - أرشيفية

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أعلنت السلطات الكويتية عن إحالة 38 نائبا بمجلس الأمة، إلى النيابة العامة، بدعوى مخالفتهم الاشتراطات الصحية لمنع تفشي فيروس “كورونا”.

وسائل إعلام محلية نقلت عن مصدر مطلع، أن النيابة العامة في الكويت، استلمت رسميا ملفا من وزارة الداخلية، بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية، كما طالبت بالتحقيق معهم.

وبحسب المصدر ذاته، فإن النيابة العامة ستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم وأخذ الإجراءات بحقهم.

تأتي هذه الخطوة، بعد أيام من قرار المحكمة الدستورية الكويتية بفصل النائب بمجلس الأمة “بدر الداهوم”، بعد تلقيها طعونا على عضويته، بسبب صدور حكم عليه بشأن المساس بالذات الأميرية، عام 2014.

وكان 3 ناخبين في الدائرة الخامسة قد اعترضوا على ترشح “الداهوم” وفوزه في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، مشيرين الى أن “الداهوم” فاقدا لشرط من شروط صحة الترشح بسبب وجود سابقة قضائية خلال العام 2014، وبالتالي فإن عضويته البرلمانية باطلة.

يشار الى أن “الداهوم” تصدر المشهد النيابي منذ انتخابه في شهر كانون الأول\ ديسمبر الماضي، حيث بات من قيادات النواب المعارضين الذي حققوا فوزا نسبيا في الانتخابات الأخيرة ودخلوا في صدام مع الحكومة منذ ذلك الحين.

وتشهد الكويت أزمة سياسية علنية بين مجلس الأمة وحكومة الشيخ “صباح خالد الحمد الصباح”، على خلفية استجوابات مثيرة للجدل، واتهامات لرئيس الوزراء الكويتي بتجاوز القانون، وخلافات حول قانون الدين العام، والسحب من احتياطي صندوق الأجيال القادمة.

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