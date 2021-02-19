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الكويت... إلزام القادمين من الدول عالية الخطورة بالحجر الصحي 14 يوماً

20 - فبراير - 2021
الحظر الشامل في الكويت

الحظر الشامل في الكويت

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أوضح الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أن “جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة كويت مسافر”.

وأضافت أن “باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة كويت مسافر على أن يستكمل مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي”.

كما تنص الإجراءات الجديدة على حجر منزلي فقط لمدة 14 يوما على الكويتيين المبتعثين للعلاج والدارسين في الخارج والقصر المسافرين بلا مرافق والدبلوماسيين والطواقم الطبية.

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