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الكويت: استهداف سفن بالفجيرة انتهاك صارخ للقانون الدولي

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أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لعمليات التخريب التي تعرضت لها، الأحد، أربع سفن قرب المياه الإقليمية للدولة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، الاثنين، إن هذا العمل الإجرامي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويمثل تصعيداً للتوتر في المنطقة.

كما شدد على أن هذا الاستهداف يهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية، ما يحتم تحركا سريعا من المجتمع الدولي لوضع حد لمثل تلك الأعمال الإجرامية لتدارك تبعاتها الخطيرة.

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إلى ذلك، أكد المصدر وقوف الكويت إلى جانب الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

يذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، كانت أعلنت، الأحد، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحا لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان، إن الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجارٍ التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

 

المصدر: دبي- العربية.نت

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