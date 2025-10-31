الكويت تؤجل إعادة تشغيل وحدة للنفط الخام بمصفاة الزور

قالت آي.آي.آر لمعلومات أسواق الطاقة “إن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة المملوكة للدولة أجلت إعادة تشغيل وحدة للنفط الخام في مصفاة الزور التابعة لها”، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يوميا، بعد إغلاقها بسبب حريق في 21 أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت آي.آي.آر أنه من المتوقع إعادة تشغيل وحدة النفط الخام بحلول 11 نوفمبر تشرين الثاني.

وذكرت آي.آي.آر أن الحريق اندلع في إحدى وحدات إزالة الكبريت من الرواسب الجوية في المصفاة، مما أدى أيضا إلى إغلاق إحدى وحداتها لتقطير النفط الخام.

ولم ترد الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة حتى الآن على طلب للتعليق.