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الكويت تبدي استعدادها لتوفير كل أشكال الدعم لاستقرار تونس

23 - أكتوبر - 2021
الكويت وتونس

الكويت وتونس

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رحبت الكويت بتشكيل الحكومة الجديدة في تونس، مؤكدة حرصها على استقرار تونس، وتوفير كل ما من شأنه تحقيق ذلك.

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة بقصر قرطاج الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت.

وأكد الصباح مساندة القيادة الكويتية لخيارات رئيس الجمهورية التونسية وثقتها في قدرته على تجاوز الصعوبات وتحقيق آمال الشعب التونسي.

وأعلن بمباركة بلاده تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وشدد على استعدادها لتوفير كل أشكال الدعم لفائدة تونس.

كما أبدى حرص الكويت على تعزيز الاستثمار في تونس وتنويعه في الفترة القادمة والترفيع في حجم التبادل التجاري، مضيفا أن الظروف أصبحت ملائمة لإرساء برامج ثنائية لدعم التعاون الاقتصادي وفي مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيات الحديثة لا سيما في أفق انعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة والاحتفال بمرور 60 سنة على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وجدد الإعراب عن تطلع بلاده إلى تلبية رئيس تونس للدعوة الموجهة إليه لزيارة الكويت.

من جهته، نوه الرئيس التونسي قيس سعيد بما تتقاسمه تونس والكويت من قيم ومبادئ ورؤى مشتركة بخصوص العلاقات الثنائية والملفات الاقليمية والدولية، وأثنى على روابط الأخوة والتعاون والشراكة المتينة القائمة بين البلدين في عدة مجالات وعلى الرغبة المتبادلة في تطويرها مستقبلا خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وذكّر خلال اللقاء بالأسباب التي دفعت لاتخاذ تدابير استثنائية لإنقاذ الدولة من الإنهيار وتحقيق إرادة الشعب في احترام تام للقانون وللحريات وحقوق الإنسان.

وبيّن أن تونس تعول بالأساس على قدراتها الوطنية لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها، كما تتطلع أيضا إلى الدعم الاقتصادي والمالي للأشقاء والأصدقاء ومن بينهم دولة الكويت، من أجل تجاوز هذا الظرف الدقيق.

وجدد الترحيب بالدعوة لزيارة الكويت ووعد بتلبيتها في أقرب الآجال الممكنة، كما وجه دعوة لللشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت لزيارة تونس.

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