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الكويت تتسلم من العراق ثالث شحنة من أرشيفها الوطني

29 - مارس - 2021
الكويت العاصمة

الكويت العاصمة

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تسلمت الكويت من العراق اليوم 8 أطنان من الأرشيف والملفات والممتلكات العائدة لمؤسسات كويتية مختلفة كانت قد وضعت القوات العراقية يدها عليها خلال فترة الغزو.

وهذه ثالث شحنة من أرشيف الكويت يجري استعادتها من العراق منذ عام 2019، حسبما أعلن مسؤولان كويتي وعراقي بعد توقيع محضر التسليم في معهد سعود الناصر الدبلوماسي بالعاصمة الكويت.

وقال ناصر الهين مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات إن الشحنة التي تسلموها من العراق تتضمن “أرشيف كل من جامعة الكويت ووزارة الإعلام والكثير من الجهات الأخرى بالإضافة إلى بعض الأجهزة الخاصة بوزارة الإعلام”.

وأضاف أن الكويت ترحب بهذه الجهود دوما، وتسعى لاستكمال استلام الأرشيف وتتطلع إلى المزيد من التعاون.

من جهته، لفت وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية قحطان الجنابي إلى أن الجانب الكويتي أرسل في وقت سابق كشوفات بالمفقودات الكويتية “وبناء على ذلك يتم التسليم”.

وكان العراق قد غزا الكويت في 2 أغسطس/آب 1990، وبعد 7 أشهر تمكن تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة من طرد الجيش العراقي من الكويت.

وخلال 30 عاما، دفع العراق للكويت 51 مليار دولار تعويضا عن الغزو، ولا يزال مدينا لها بنحو 4 مليارات.

واستغرق إصلاح العلاقات بين البلدين 20 عاما، ولم ترفع الأمم المتحدة العقوبات التي فرضتها على العراق بسبب غزوها للكويت إلا عام 2010، أي بعد 7 سنوات من سقوط نظام صدام حسين.

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