الكويت تحظر استيراد الأبقار من بريطانيا بسبب مرض جنون البقر

أعلنت الإدارة العامة للجمارك في الكويت فرض حظر مؤقت على استيراد الأبقار الحية من المملكة المتحدة إلى الكويت، وذلك بسبب ظهور مرض جنون البقر في بريطانيا.

وقالت الإدارة إن القرار جاء بناء على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

كما تضمنت تعليمات الجمارك فرض الحظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ الواردة من كازاخستان، وبولندا، وهنغاريا، وذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور.

وحذر الخبراء من انتشار وباء مرض جنون البقر الجديد في بريطانيا، وفقا لفيلم وثائقي تحذيري يُعرض على BBC2.

وتشير أدلة جديدة إلى أن الأشخاص الذين اعتقدوا سابقا أنهم محصنون، يمكن أن يقعوا ضحية لهذا المرض المدمر. وبمعنى آخر، يمكن أن تكون هناك قنبلة موقوتة لوباء جديد في المملكة المتحدة.

وحتى الآن، توفي 178 فردا في المملكة المتحدة بسبب مرض “جاكوب كورتزفلد المتغير” (Vcjd)، وهو نوع من أمراض الدماغ ضمن عائلة اعتلالات الدماغ الإسفنجية المعدية، حيث ينتشر بسبب تناول اللحم البقري المصاب بالتهاب الدماغ الإسفنجي (BSE).

ويقتل المرض خلايا الدماغ ببطء، ما يؤدي في النهاية إلى تغيرات في الشخصية والضعف البدني. ولا يوجد حاليا أي اختبار أو علاج لذلك، ولم يُحاسب أحد من أي وقت مضى على كيفية انتقاله من الأبقار إلى البشر.