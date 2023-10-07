الكويت تحمل إسرائيل مسؤولية "الاعتداءات السافرة" على الشعب الفلسطيني

عبرت الكويت عن “قلقها البالغ” إزاء التطورات بين إسرائيل والفلسطينيين، محملة إسرائيل مسؤولية “الاعتداءات السافرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق”.

ودعت وزارة الخارجية في بيان المجتمع الدولي إلى “إنهاء ممارسات الاحتلال الاستفزازية” و”سياسة التوسع الاستيطاني”.

هذا وقامت إسرائيل بشن ضربات على أهداف لحماس في غزة، وأعلنت إنها على شفا حرب، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك معارك جارية بين مجموعات من المسلحين الفلسطينيين وقوات الأمن في جنوب إسرائيل.

فيما نفذت حركة حماس في صباح يوم السبت 7\10\2023 أكبر هجوم لها على إسرائيل منذ سنوات، فيما أطلقت الأخيرة وابلا من الصواريخ من قطاع غزة، بالإضافة إلى عبور مسلحين السياج الحدودي، بحيث أعلنت إسرائيل انها على شفا حرب.