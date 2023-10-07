السبت 22 ربيع الأول 1445 ﻫ - 7 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكويت تحمل إسرائيل مسؤولية "الاعتداءات السافرة" على الشعب الفلسطيني

منذ 21 دقيقة
علم دولة الكويت

علم دولة الكويت

A A A
طباعة المقال

عبرت الكويت عن “قلقها البالغ” إزاء التطورات بين إسرائيل والفلسطينيين، محملة إسرائيل مسؤولية “الاعتداءات السافرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق”.

ودعت وزارة الخارجية في بيان المجتمع الدولي إلى “إنهاء ممارسات الاحتلال الاستفزازية” و”سياسة التوسع الاستيطاني”.

هذا وقامت إسرائيل بشن ضربات على أهداف لحماس في غزة، وأعلنت إنها على شفا حرب، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك معارك جارية بين مجموعات من المسلحين الفلسطينيين وقوات الأمن في جنوب إسرائيل.

فيما نفذت حركة حماس في صباح يوم السبت 7\10\2023 أكبر هجوم لها على إسرائيل منذ سنوات، فيما أطلقت الأخيرة وابلا من الصواريخ من قطاع غزة، بالإضافة إلى عبور مسلحين السياج الحدودي، بحيث أعلنت إسرائيل انها على شفا حرب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري
طوفان الأقصى
صالح العاروري: لدينا عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين بينهم "ضباط كبار"
من الدمار الذي ألحقته الصواريخ القادمة من غزة
طوفان الأقصى
الرئيس الفلسطيني يعقد اجتماعا طارئا.. والفصائل الفلسطينية ترحب بـ"طوفان الأقصى"
علم العراق
طوفان الأقصى
العراق: عمليات الشعب الفلسطيني هي نتيجة طبيعية لقمع الاحتلال الصهيوني

الأكثر قراءة

الكلية الحربية في حمص
سوريا.. ارتفاعٌ كبير في عدد قتلى هجوم المسيّرات على الكلية الحربيّة
الكاتب والأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله
أكاديمي إماراتي يكشف حقيقة الخلاف الإماراتي السعودي.. وتصريحات خطيرة حول إيران والأسد
إشكال في منطقة الدورة
فيديو..إليكم تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة الدورة!