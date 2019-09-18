Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2014-07-02 20:15:31Z | |
أخبار العالم

الكويت ترفع حالة التأهب الاحترازي لما تمر به المنطقة من تصعيد

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أفاد بيان رسمي للجيش الكويتي اليوم الأربعاء، أنه تم رفع حالة الاستعداد والتأهب الاحترازي لما تمر به المنطقة من تصعيد، كما رفعت شركة نفط الكويت حالة التأهب في جميع منشآتها النفطية نظرا للتطورات الإقليمية.

وجاء في البيان رئاسة الأركان العامة للجيش أنه “نظراً لما تمر به البلاد من أوضاع متصاعدة، تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش عن رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها وهي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف حفاظاً على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة”.

المزيد من الأخبار

تفاصيل جديدة عن “جاسوس حزب الله” في أميركا

NBC: خيارات ترمب للرد على إيران تشمل ضربات عسكرية لمنشآت نفطية

ترامب: نحن من سيقرر توقيت ضرب إيران

بالفيديو: أمير الكويت يوجه رسالة جديدة لشعبه

وأضافت رئاسة أركان الجيش أن ذلك يتم بالتنسيق المباشر والدائم مع كافة الجهات العسكرية والأمنية بالدولة، وفي هذا الصدد يقوم الجيش الكويتي بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية للجيش.

وذكرت أن ما تمت مشاهدته أو سماعه اليوم يأتي ضمن تلك الإجراءات وذلك من خلال تنفيذ تدريبات للرماية الحية للقوة البحرية والقوة الجوية من الساعة 13:30 إلى الساعة 17:00.

وتهيب رئاسة الأركان العامة للجيش بعدم الالتفات لأي معلومات أو شائعات يتم تداولها من أي مصدر، وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

بالفيديو: أمير الكويت يوجه رسالة جديدة لشعبه

أخبار العالم

محاولة اقتحام قاعدة عسكرية أمريكية سرية… ورفع درجة التأهب والاستعداد

أخبار العالم

واشنطن تصدر تأشيرة دخول لروحاني وظريف

أخبار العالم

الملك سلمان: قادرون على التعامل مع آثار هجوم أرامكو

أخبار العالم

ظريف لبومبيو: نحن السلام في الخليج

أخبار العالم

قرار حكومي بشأن دفن بن علي في تونس

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More