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الكويت تعلن توسيع فئة المتلقين للجرعة المعززة

23 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2021 9:46 صباحًا
الكويت تواجه كورونا بتوسيع فئة الملقحين

الكويت تواجه كورونا بتوسيع فئة الملقحين

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قررت وزارة الصحة الكويتية عن توسيع فئات المتلقين للجرعة المنشطة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا لتشمل الفئة العمرية 16 سنة فما فوق.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالله السند، في بيان أمس الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمواكبة التطورات الصحية العالمية، والخطوات الوقائية لصحة وسلامة المجتمع.

وأوضح أنه تم تخصيص 18 مركزا إضافيا للرعاية الصحية الأولية، لتقديم الجرعة المنشطة بشكل إجمالي، و36 مركزا حسب الموعد المحدد مسبقا عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وأشار السند إلى إمكانية الحصول على التطعيم ضد أمراض الشتاء الموسمية (الأنفلونزا – الالتهاب الرئوي الجرثومي – نيوموكال) للفئة العمرية 6 أشهر فأكثر، من خلال 58 مركزا للرعاية الصحية الأولية، وعند تلقي الجرعة المنشطة الثالثة من لقاح فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، رصد 12 إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون” وافدة من أوروبا، وإخضاع جميع المصابين للعزل الصحي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، ضرورة الالتزام في تطبيق الحجر الصحي للقادمين من خارج البلاد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين الكرام، والالتزام في تطبيق كافة سبل الوقاية الأخرى، والتي من أهمها استكمال تطعيمات كوفيد-19، والمبادرة لأخذ الجرعة التعزيزية (الثالثة) من لقاح كوفيد-19، وتجنب التجمعات غير الآمنة، ومواظبة تطهير اليدين، والالتزام في تطبيق مسافات آمنة بين الآخرين، مشددا على ضرورة الحرص على تلقي التطعيمات ضد أمراض الشتاء الموسمية.

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