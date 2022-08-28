الكويت تعلن موعد انتخابات مجلس الأمة

أعلنت الكويت، الأحد، أن يوم 29 سبتمبر المقبل سيكون موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة الجديد بعد أسابيع على صدور المرسوم الأميري بحل البرلمان.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المرسوم قد صدر بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس الأمة محددا يوم الخمي 29 سبتمبر موعدا للاقتراع.

وصدر المرسوم باسم ولي العهد الذي يمارس بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد وفقا لأمرا أميريا منذ نوفمبر الماضي.

وخلافا للدول الأخرى في الخليج، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي يُنتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

في 22 يونيو، قال ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الصباح، في خطاب ألقاه نيابة عن الأمير، “قررنا مضطرين ونزولا على رغبة الشعب واحتراما لإرادته الاحتكام إلى الدستور … أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية”.

وحل مجلس الأمة رسميا مطلع الشهر الحالي في أعقاب خلافات مع السلطة التنفيذية أدت لاستقالة الحكومة قبل أن يتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة، الشيخ أحمد النواف الصباح، نجل أمير البلاد.

وكانت المعارضة الكويتية عزّزت موقعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في الخامس من ديسمبر 2020، بفوز 24 نائبا محسوبا عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا، مما سبب صداما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لرفض المعارضة وجود رئيس الوزراء السابق، الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم.