الكويت تعيد فتح مجالها الجوي لمدة 24 ساعة فقط

لتسهيل عودة مواطنيها في الخارج، اعلنت دولة الكويت، الثلاثاء، إعادة فتح الأجواء لاستقبال الرحلات لمدة 24 ساعة فقط.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن وزير الصحة، الشيخ باسل الصباح، قوله: “تمت الموافقة على فتح المنافذ الجوية والبرية اليوم فقط لدخول أخواننا وأخواتنا العالقين في الخارج”.

ويأتي القرار بعد إعلان الكويت تعليق رحلاتها الجوية الدولية وإغلاق الحدود اعتبارا من مساء الاثنين وحتى مطلع يناير المقبل، بسبب مخاوف تتعلق بسلالة جديدة من فيروس كورونا شديدة العدوى.

وقالت الحكومة الكويتية إن كل رحلات الشحن والمسارات التجارية ستظل عاملة.

وأمرت السلطات الصحية الكويتية كل من قدموا من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي بإجراء اختبار “بي سي آر” الخاص بفيروس كورونا، على الفور.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، أنها سجلت، الاثنين، 230 حالة إصابة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 148209، كما سجلت حالة وفاة واحدة اليوم ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 922 حالة، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.