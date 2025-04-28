الكويت تقبض على مواطن يدير 16 حساباً وهمياً لبث الإشاعات

قبضت وزارة الداخلية الكويتية على مواطن كويتي بعد ورود معلومات سرية عن تورطه في إدارة 16 حساباً وهمياً على شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها في بث الإشاعات والإساءة لكرامة العديد من المواطنين مقابل مبالغ مالية.

وذكرت “الداخلية” في بيان صحافي أن الفرق الأمنية المختصة حددت هوية المتهم ورصدت تحركاته اليومية ومكان سكنه ووسائل تنقله وذلك فور تلقي المعلومات، وأضافت أنها ضبطت المتهم أثناء تواجده في أحد المجمعات التجارية بالتنسيق مع إدارة المجمع وكان برفقته شخصان آخران من أصدقائه وذلك بعد استصدار إذن من النيابة العامة.

وعقب مواجهته بنتائج التحريات، أقر واعترف بإدارته لعدة حسابات وهمية استخدمها في نشر أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة والإساءة للمواطنين، وأضافت أنها ضبطت عددا من الهواتف المحمولة التي كان يدير عبرها تلك الحسابات إضافة إلى تفتيش مسكنه الذي أسفر عن ضبط هاتف آخر، بالإضافة إلى كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وزجاجات خمر مستوردة.

وأوضحت أن المتهم أقر بتواصله وتعاونه مع شخص يحمل جنسية إحدى الدول الكاريبية ومتواجد خارج البلاد، إذ كانا يتشاركان في إدارة الحسابات الوهمية مقابل مبالغ مالية، موضحة أنها عبر البحث والتحري تبين أن المتهم صادر بحقه حكم بالحبس لمدة 3 سنوات واجب النفاذ في القضية رقم (2016/511) جنايات المباحث بتهمة “التهديد”.

وأكدت (الداخلية) استمرار جهودها الحثيثة في التصدي لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تزعزع الأمن والاستقرار، مشددة على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بالنظام العام وإحالته إلى النيابة العامة لنيل الجزاء القانوني.

وحذرت الجميع من خطورة الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثوقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومؤكدة أنها لن تدخر جهدا في حماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره.