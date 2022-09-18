الكويت تنتج ما يزيد عن 2.8 مليون برميل يوميا من النفط

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الأحد، إن بلاده تنتج حاليا ما يزيد عن 2.8 مليون برميل يوميا من النفط بما يتسق مع حصتها في أوبك.

وأضاف الشيخ نواف سعود الصباح أن الكويت لديها أيضا خطط لزيادة إنتاج النفط الخام متى احتاجت السوق ذلك، موضحا في الوقت نفسه أن عملاء المؤسسة لا يزالون يطلبون نفس الكميات من النفط.

وأشار إلى أن الكويت تنتج حاليا 650 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وأن هناك خططا لزيادتها إلى مليار.

وفيما يتعلق بوضع السوق، قال إن “الغموض موجود في جميع الأسواق سواء الغاز أو النفط… هناك تساؤلات حول المستقبل الاقتصادي للعالم مع زيادة أسعار الفائدة والركود المتوقع في الاقتصادات العالمية ومدى تأثيره على الطلب على النفط”.

وزاد تحالف أوبك+، الذي يضم دول أوبك والدول الحليفة ومن بينها روسيا، إنتاج النفط هذا العام ضمن سعيه لإلغاء التخفيضات القياسية التي تبناها عام 2020 بعدما تسببت الجائحة في تراجع الطلب.

إلا أن المجموعة أخفقت في الأشهر الماضية في تحقيق زيادات الإنتاج المخطط لها نتيجة نقص استثمارات بعض دول أوبك في الحقول النفطية فضلا عن تراجع الإنتاج الروسي.