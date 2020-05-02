الكويت توافق على إدراج “شمال الزور” بالبورصة

تأتي الموافقة التي صدرت في بيان من هيئة أسواق المال في الكويت، اليوم السبت، عقب إتمام عملية الاكتتاب في 50% من أسهم رأسمال الشركة من قبل المواطنين الكويتيين.

ومن المتوقع أن يجري إدراج أسهم الشركة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.

ويتطلب الإدراج استيفاء كل الإجراءات المتعلقة بعملية الإدراج، وذلك على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية التي خلفها فيروس كورونا المستجد على سوق الكويت وأسواق المنطقة.

وكانت شركة الوطني للاستثمار مستشار الإدراج لشركة شمال الزور الأولى، قد تواصلت مع الإدارة التنفيذية للبورصة بشأن استيفاء متطلبات الإدراج.

وجرى تقديم طلب الإدراج منذ نحو شهرين لتصدر الموافقة اليوم، ومن المرتقب إتمام الإدراج الفعلي قبل نهاية العام الحالي.