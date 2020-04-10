الكويت: شفاء 12 حالة وإجمالي المتعافين من كورونا 123

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح، الجمعة عن شفاء 12 حالة مصابة بكورونا في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت من الفيروس المستجد إلى 123 حالة منذ بداية تفشيه بالبلاد.

وقال وزير الصحة الكويتي على حسابه في “تويتر”: “الحمد لله. شفاء 12 حالة ليصبح عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد 123 حالة”.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، الخميس، عن تأكيد إصابة 55 حالة جديدة بالفيروس المستجد “كوفيد-19” ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 910 حالات.

وجددت الوزارة دعواتها للمواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بحظر التجول الجزئي، وتطبيق استراتيجية التباعد الاجتماعي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في مختلف بقاع العالم بإيقاعات متباينة من منطقة إلى أخرى، حيث تخطت حصيلة وفيات كورونا حول العالم، حتى صباح الجمعة، 95 ألف شخص، بزيادة أكثر من 5 آلاف حالة خلال ساعات.

وسجل العالم، حتى صباح الجمعة 10 أبريل الجاري، إصابة أكثر من مليون و600 ألف إصابة، وفق الإحصائيات الرسمية.

وبحسب ذات الإحصائيات تجاوزت حصيلة المتعافين من الفيروس حتى ذات اليوم عتبة 354 ألفاً.