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الكويت..شفاء 5 مصابين كورونا ليرتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 27

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، السبت، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة.

وقال الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، إن “التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الخمس من الفيروس”.

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وأشار الوزير الكويتي إلى أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت، تسجيل 6 حالات جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وارتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148 حالة.

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