الثلاثاء 9 رجب 1444 ﻫ - 31 يناير 2023 |
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الكويت.. عجز الموانة قد يصل لأكثر من 22 مليار دولار

منذ 35 دقيقة
علم الكويت

علم الكويت

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أعلنت وزارة المالية الكويتية ، الثلاثاء، ميزانيتها الجديدة للسنة المالية 2023-2024 متضمنة عجزا قدره 6.8 مليار دينار (22.35 مليار دولار) مقارنة بعجز متوقع قدره 124 مليون دينار في ميزانية السنة المالية الحالية.

وأوضحت وزارة المالية في بيان أن مشروع الميزانية الجديدة التي تبدأ في أول أبريل نيسان تم رفعه للبرلمان بمصروفات متوقعة قدرها 26.3 مليار دينار (86.13 مليار دولار).

وقالت وزارة المالية إن الإيرادات المتوقعة تبلغ 19.5 مليار دينار يشكل النفط 88 بالمئة منها.

وأضاف البيان أن المرتبات والدعم يمثلون نسبة 80 بالمئة من المصروفات.

وتم بناء الميزانية على أساس 70 دولارا لسعر برميل النفط مع كمية إنتاج متوقعة قدرها 2.676 مليون برميل يوميا.

وقال البيان إن هذه التوقعات للإيرادات النفطية “محافظة” وأقل بمقدار عشرة دولارات للبرميل مقارنة بميزانية السنة الحالية وأقل بحوالي 15 دولارا للبرميل من السعر الحالي في السوق

    المصدر :
  • رويترز

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