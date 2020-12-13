الكويت والبحرين توافقان على استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، عن ترخيص استخدام لقاح ”فايزر – بيونتك“ المضاد لفيروس كورونا.

وتم ترخيص اللقاح بناء على قرار اللجنة الفنیة المشتركة بین إدارة تسجیل ومراقبة الأدویة الطبیة والنباتیة وإدارة الصحة العامة لتقییم وتسجیل اللقاحات والطعوم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“.

وقال الوكیل المساعد لشؤون الرقابة الدوائیة والغذائیة بالوزارة عبدالله البدر، إن هذا الترخيص جاء ”بعد مراجعة مستفیضة من قبل اللجنة الفنیة لجمیع البیانات والتقاریر العلمیة، مؤكدا أن اللجنة ”اجرت تقییما شاملا لمعلومات السلامة والفاعلیة والجودة لھذا اللقاح“.

وأضاف البدر أن ”اللجنة قامت -أیضا- بمراجعة نتائج الدراسات السریریة المعنیة بفاعلیة اللقاح وسلامته مع التحقق من تقاریر الجودة والتأكد من تطبیق أسس التصنیع الجید في المصانع المنتجة للقاح“.

وبين البدر أن عملیة المراجعة شملت -أیضا- جمیع الجوانب الفنیة والعلمیة، مؤكدا أن ”الوزارة ستقوم بالمراقبة لسلامة ومأمونیة اللقاح بعد استخدامه، فضلا عن متابعة المعلومات والبیانات حول سلامة وفاعلیة وجودة اللقاح محلیا وعالمیا“.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين اليوم الأحد موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح مضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة سينوفارم الصينية للأدوية.

ولم يحدد البيان أي لقاح هو الذي تمت الموافقة عليه من بين اللقاحين اللذين تنتجهما شركة سينوفارم، لكنه استشهد ببيانات من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية التي أظهرت ”فعالية اللقاح بنسبة 86 بالمئة ضد الإصابة بفيروس كورونا“.

وذكر البيان أن ”البحرين قد شاركت في التجارب السريرية للقاح ضمن حملة من أجل الإنسانية، حيث شارك أكثر من 7700 متطوع في تجارب المرحلة الثالثة. كما سبق وأن أجازت الهيئة الاستخدام الطارئ للقاح“.

ولم يوضح البيان ما إذا كانت الموافقة على التسجيل تعني أن اللقاح سيكون متاحا الآن لعامة الناس.