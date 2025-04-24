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الكويت وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية

منذ 41 دقيقة
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو

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بحث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في الكويت اليوم الخميس مع وزراء الأشغال العامة والكهرباء والماء والبلدية والإسكان بالكويت سبل تطوير البنية التحتية الكويتية بالتعاون مع ثماني شركات فرنسية.

وقالت وزيرة الأشغال العامة الكويتية نورة المشعان في بيان إن الاجتماع ناقش أيضا فرص التعاون في تشغيل مطار الكويت الدولي بالتعاون مع شركات فرنسية متخصصة ومشروعات لتدوير النفايات وتطوير المدن الإسكانية وتجديد منظومة الطاقة الكهربائية.

ووفقا للبيان، بحث الاجتماع الذي عقد في قصر بيان سبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق الكويتيتين والشركات الفرنسية “بما يواكب التوجه الكويتي نحو تطوير البنية التحتية”.

    المصدر :
  • رويترز

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