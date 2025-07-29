اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تمكنا من الوصول إلى مدينة السويداء

قوات الأمن السورية تتجمع بالقرب من لافتة على الطريق مكتوب عليها ”مدينة السويداء“ أثناء دخول القوات السورية إلى مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية يوم الثلاثاء بعد يومين من الاشتباكات، 15 يوليو/تموز 2025. رويترز

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء إن فريقا تباعا لها تمكن من الوصول إلى مدينة السويداء بجنوب سوريا، حيث اندلع قتال هذا الشهر.

وتمكن الفريق من إجراء تقييم مباشر للمواقع التي تشتد إليها الاحتياجات، وانضم إلى القافلة الإنسانية التابعة للهلال الأحمر العربي السوري التي توجهت إلى المدينة أمس الاثنين 28\7\2025.

وقالت اللجنة الدولية إنها ستواصل جهودها من أجل وصول أكبر إلى السويداء، وكذلك دعمها للاستجابة الطارئة المستمرة التي يقدمها الهلال الأحمر العربي السوري لمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة في المنطقة.