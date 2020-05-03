“صلاة من أجل الإنسانية” بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر

أعلن بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس، وشيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، ترحيبهما وتلبيتهما لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 أيار.

ودعت “اللجنة العليا للأخوة الإنسانية” المؤمنين من كافة الطوائف الدينية، إلى أن يكون يوم الخميس، الرابع عشر من أيار الماضي، “يوما عالميا للصلاة من أجل الإنسانية”.

وناشدت اللجنة كافة القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم بالاستجابة لهذا النداء الإنساني، و”التوجه إلى الله بصوت واحد، من أجل أن يحفظ البشرية ويوفقَها لتجاوز هذه الجائحة… ليصبحَ عالمنا- بعد انقضاء هذه الجائحة- أكثر إنسانيةً وأخوة من أي وقت مضى”.

وقال الشيخ أحمد الطيب، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أُرحب بالنداء الإنساني النبيل الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بدعوة الناس حول العالم للصلاة والدعاء وفعل الخير من أجل أن يرفع الله جائحة كورونا عن أسرتنا البشرية”.

ودعا الجميع إلى المشاركة في هذا النداء، والتضرع بصدق إلى الله تعالى ليرفع هذا البلاء عن البشر، وأن يوفق الأطباء والعلماء في جهودهم للوصول إلى دواء ينهي هذه الجائحة”.

من جانبه، قال البابا فرنسيس، “بما أن الصلاة هي قيمة عالمية، فأرحب بدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بأن يتحد المؤمنون من جميع الديانات روحيا يوم 14 مايو في يوم بالصلاة والصوم والأعمال الخيرية، وذلك للدعاء إلى الله أن يساعد البشرية في التغلب على جائحة الفيروس التاجي”.

وتابع البابا فرنسيس: “فلتتذكروا أنه في 14 أيار، سوف يتحد جميع المؤمنين معا، مؤمنين ذوي ديانات مختلفة، للصلاة والصوم والقيام بأعمال خيرية”.