الليرة التركية تتراجع إلى انخفاض قياسي جديد

وصلت الليرة التركية في التعاملات المبكرة، الاثنين، إلى مستوى منخفض قياسي جديد أمام الدولار مسجلة 18.85 إذ تتعرض العملة التركية لضغوط بسبب قوة الدولار والمخاطر الجيوسياسية.

وتعرضت عملات الأسواق الناشئة لضغوط كبيرة بعد أن ارتفع الدولار ارتفاعا حادا يوم الجمعة في أعقاب تقرير وظائف قوي في الولايات المتحدة مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) قد يبقى على مسار التشديد النقدي لفترة أطول.

وزاد من الضغوط وجود مؤشرات على أن الولايات المتحدة ستدفع صوب انتهاج سياسات أكثر صرامة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات بعد أن حذرت واشنطن أنقرة من تصدير الكيماويات والرقائق ومنتجات أخرى لروسيا قد تستخدمها موسكو في حربها في أوكرانيا.

كما تترقب الأسواق تبعات الزلزال الذي ضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا اليوم الاثنين وبلغت قوته 7.8 درجة وتسبب حتى الآن في مقتل نحو 300 شخص وإصابة المئات مع انهيار بنايات في أنحاء المنطقة.

وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش عوضت الليرة خسائرها وعادت للتداول عند مستوى مستقر.

وكانت المرة السابقة التي وصلت فيها الليرة التركية لانخفاض قياسي في 26 ديسمبر كانون الأول عندما هوت إلى 18.844 أمام الدولار. وفقدت العملة نحو واحد بالمئة من قيمتها منذ بداية العام.