الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها أمام الدولار وتتكبد خسائر قياسية

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هوت الليرة التركية مساء الجمعة لأدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي ،مسجلة أكبر هبوط قياسي ليوم واحد منذ أن استحكمت أزمة للعملة منذ منتصف مايو الماضي .

وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها بعد أن قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن البلاد لا تزال تواجه مخاطر تمويل خارجية وإن دورة تيسيرها النقدي اقتربت من النهاية، وذلك بعد أن قفز التضخم بأكثر من المتوقع.

وأنهت العملة، التي وصلت إلى مستوى منخفض قياسي في السابع من مايو، عند 6.865 مقابل الدولار، وذلك بعد نزول إلى 6.88 في التعاملات المسائية.

وأظهرت بيانات في وقت سابق الجمعة، أن التضخم قد قفز بأكثر من المتوقع إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي في يونيو.

وبذلك قد بعد مستوى التضخم عن هدف البنك المركزي، ما يدفع المحللين إلى التنبؤ بأن زيادات في سعر الفائدة تلوح في الأفق، بحسب وكالة رويترز.

وفي الأسبوع الماضي، علق البنك على غير المتوقع دورة تيسير مدتها عام تقريبا في مواجهة انخفاض بنسبة 13 بالمئة لليرة هذا العام.

وقد أدى هذا القرار إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية للبلاد المرتفعة نسبيا.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش إن هناك “احتمالات خفض كبيرة” وذلك لتوقعاتها بأن ميزان مدفوعات تركيا سيستقر في النصف الثاني من العام.

وأضافت فيتش “لا تزال الضغوط الخارجية نقطة الضعف الائتمانية الرئيسية لتركيا”.