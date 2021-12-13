الليرة التركية تهوي إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار

سجلت العملة التركية تراجعا جديدا أمام نظيرتها الأمريكية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى تاريخي جديد، بعد أن تجاوز سعر صرفها 14 ليرة للدولار الواحد.

وجرى تداول العملة التركية، بحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، عند 14.33 ليرة للدولار. ووفقا للبيانات فقد صعدت بنسبة 3.3%.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول العملة التركية اليوم:



وفي مطلع الشهر الجاري سجلت العملة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 14 ليرة للدولار. وفقدت العملة التركية قرابة 46% من قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية هذا العام.

وأعلن البنك المركزي التركي عن تدخلات مباشرة في سوق العملات المحلية، في ظل تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى مستويات قياسية.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر 2021 على الرغم وصول معدل التضخم السنوي إلى 20 بالمئة تقريبا.