الليلة الأعنف على غزة.. إسرائيل تختبر الإجتياح وترمي الصواريخ وقنابل الفسفور

لم تكن الليلة الماضي عادية على سكان غزة، فمنذ السابع من أكتوبر لم تشهد ساحة المعركة مثل هذا القتال وكأن إسرائيل تختبر جهوزياتها وقدرة حماس العسكرية، وكانت الساعات الماضية هي الأعنف من انطلاق المعركة، فقد شنت إسرائيل غارات عنيفة وقصفاً مدمراً على مناطق متعددة في القطاع شمالاً وجنوباً.

كما توغلت مجموعات من قواتها البرية، مختبرة “الاجتياح” المرتقب وفق ما أكد عدد من الخبراء والمحللين العسكريين.

وأوضح رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية، السبت أن ما جرى أشبه بالامتحان الأول لوحداته، لمعرفة جهوزيتهم، واختبار أيضا لمقاتلي حماس، ومواقع تمركزهم.

أما الهدف فالوصول إلى الأنفاق، حيث مراكز القيادة العسكرية والصواريخ والأسلحة الهجومية، بحسب قهوجي.

فيما أكدت حركة حماس السبت أن مقاتليها في غزة مستعدون لمواجهة هجمات إسرائيل “بقوة كاملة” بعدما وسع الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية.

كما أكدت أن “كتائب القسام وكل الفصائل الأخرى بكامل جهوزيتها تتصدى وتحبط التوغلات”. وشددت على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتمكن من تحقيق أي إنجاز عسكري”.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس أفادت في وقت متأخر أمس الجمعة 27\10\2023 أن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيت حانون في شمال شرق غزة وفي البريج بوسط القطاع.

أتى ذلك، بعدما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري في إفادة بثها التلفزيون مساء أمس أن القوات البرية وسعت عملياتها”، ما أثار تساؤلات بخصوص ما إن كان الاجتياح البري المرتقب منذ وقت طويل قد بدأ.

وأضاف أن القوات الجوية نفذت ضربات مكثفة على الأنفاق التي حفرتها حماس وغيرها من البنية التحتية.

فيما احتشدت القوات الإسرائيلية خارج غزة حيث تشن إسرائيل حملة قصف جوي مكثفة منذ الهجوم الذي شنه المئات من مقاتلي حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر

في حين أفاد المركز الفلسطيني للإعلام في ساعة مبكرة من اليوم بأن الطائرات الإسرائيلية أطلقت قنابل الفسفور الأبيض على وسط غزة.

وعلى وقع القصف العنيف جوا وبراً على غزة، أعلنت شركات الاتصالات وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن خدمات الإنترنت والهاتف انقطعت نتيجة القصف الإسرائيلي.

وقال الهلال الأحمر إنه فقد تماما كافة الاتصالات مع غرفة عملياته في غزة وكذلك فرقه العاملة هناك.

فيما أعلنت الحكومة التي تديرها حماس في القطاع أن فرق الإنقاذ لا تستطيع تلقي اتصالات الطوارئ.

بدورها أكدت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، أكبر مزود للاتصالات السلكية واللاسلكية في غزة “انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع القطاع “.

كذلك، أشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى بعض الزملاء الفلسطينيين، وأعربت عن قلقها بشكل خاص على “المرضى والطاقم الطبي وآلاف العائلات التي لجأت إلى مستشفى الشفاء والمرافق الصحية الأخرى”.

بدورها كشفت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن المنظمة لم تعد قادرة على التواصل مع موظفيها في غزة.

وكتبت على موقع إكس “أنا قلقة للغاية بشأن سلامتهم وليلة أخرى من الرعب الذي لا يوصف لمليون طفل في غزة. يجب حماية جميع العاملين في المجال الإنساني والأطفال والأسر الذين يخدمونهم”.

