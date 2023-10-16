الليلة الأعنف.. قصف إسرائيلي يستهدف "الدفاع المدني" في غزة

استهدف الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، طاقما يتبع للدفاع المدني كان في طريقه للمشاركة في عمليات الإنقاذ بعد القصف الذي طال مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن عدد قتلى أطقم الإسعاف والدفاع المدني بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لهم، بلغ 7 أشخاص، في ليلة هي الأعنف منذ بدء القصف الإسرائيلي الجوي والذي دام لحوالي 8 ساعات على مناطق في حي الزيتون وحي الشجاعية شرق غزة

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، بأن الجيش الإسرائيلي “قصف طواقمنا أثناء توجهها لمهمة إنقاذ في تل الهوى”.

في السياق، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فحسب.

وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني “توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر”.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حركة “حماس” إلى الإفراج عن جميع الرهائن، كما دعا إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرا من أن الشرق الأوسط بات “على شفير الهاوية”.

وقال غوتيريش في بيان “المياه والكهرباء والإمدادات الأساسية الأخرى تنفد من غزة”.

وأضاف أن مخزونات الأمم المتحدة من الإمدادات الغذائية والطبية والوقود في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل “يمكن إرسالها في غضون ساعات”، مضيفا أن طواقم الأمم المتحدة “تحتاج أن تكون قادرة على إدخال هذه الإمدادات إلى جميع أنحاء غزة بأمان ومن دون تأخير”.