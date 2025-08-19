المؤشران ناسداك وستاندرد اند بورز يهبطان مع ترقب تصريحات باول

انخفض المؤشران ناسداك وستاندرد اند بورز 500 اليوم الثلاثاء مع هبوط أسهم التكنولوجيا، إذ يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول حول مسار أسعار الفائدة في ندوة تعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتراجع ناسداك مع هبوط أسهم إنفيديا ومايكروسوفت وميتا بلاتفورمز، بعد تسجيل مكاسب معظم هذا العام.

وينصب التركيز هذا الأسبوع على الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي التي تعقد في جاكسون هول بولاية وايومنج من 21 إلى 23 أغسطس آب لمحاولة استنباط أي دلالات بشأن الآفاق الاقتصادية والسياسة النقدية.

وقال جيمس كوكس، الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية “يبدو أن الناس يتحوطون قليلا قبل جاكسون هول، معتقدين أن باول قد يكون أكثر ميلا للتشديد النقدي مقارنة مع توقعات الأسواق حاليا”.

ووفقا لبيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 37.62 نقطة أو 0.58 بالمئة ليغلق عند 6411.53 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 313.83 نقطة أو 1.45 بالمئة ليصل إلى 21315.95 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 10.82 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 44922.64 نقطة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الثلاثاء أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 سينهي عام 2025 دون المستويات الحالية القريبة من الأرقام القياسية، عند 6300 نقطة، مما يعكس تفاؤلا محدودا وسط المخاوف المستمرة بشأن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والضبابية المحيطة بخفض سعر الفائدة.

وقفز سهم إنتل بعد أن حصلت شركة صناعة الرقائق على رأسمال بقيمة ملياري دولار من مجموعة سوفت بنك اليابانية.