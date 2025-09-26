المؤشر الياباني توبكس يسجل أعلى مستوى له رغم الرسوم الأمريكية على الأدوية

ارتفع المؤشر الياباني الأوسع نطاقًا توبكس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الجمعة، رغم الضغوط التي تعرضت لها أسهم شركات الأدوية نتيجة فرض الإدارة الأمريكية رسوماً جديدة على القطاع.

في المقابل، تراجع مؤشر نيكي، المتأثر بشكل كبير بأسهم التكنولوجيا، عن إغلاقه القياسي المسجّل أمس الخميس، متأثرًا بانخفاض أسهم قطاع الرقائق الذي اقتفى أثر نظيراته الأمريكية.

وصعد توبكس بنسبة 0.4% ليصل إلى 3198.43 نقطة بحلول الساعة 01:02 بتوقيت جرينتش، قرب أعلى مستوى قياسي له عند 3199.24 نقطة سجّل في وقت سابق من الجلسة. أما نيكي فهبط 0.3% إلى 45,604.82 نقطة بعد أن أغلق عند 45,754.93 نقطة في الجلسة السابقة.

وجاء قطاع العقارات الأفضل أداء بين قطاعات بورصة طوكيو الـ33، مرتفعًا 2.3%، بينما انخفض قطاع الأدوية نحو 1% تقريبًا.