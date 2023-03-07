المؤشر الياباني يلامس أعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية مسجلا أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، الثلاثاء، وبلغ المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أعلى مستوياته منذ أواخر 2021، مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

لكن محللين قالوا إن حالة من عدم التيقن حدت من المكاسب قبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس في وقت لاحق من اليوم وصدور تقرير الوظائف الأمريكية المهم يوم الجمعة واتخاذ المحافظ الحالي لبنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا آخر قراراته بشأن أسعار الفائدة قبل تقاعده هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.25 بالمئة عند 28309.16 نقطة بعدما لامس مستوى 28398.27 خلال الجلسة، وهو أعلى مستوياته منذ الأول من ديسمبر كانون الأول.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 بالمئة ليغلق عند 2044.98 نقطة بعدما سجل 2046.11 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وفقدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أكثر مما ربحته الليلة الماضية ليجري تداولها عند حوالي 3.95 بالمئة في طوكيو بعدما سجلت أعلى مستوى في عدة أشهر عند 4.091 بالمئة الأسبوع الماضي.