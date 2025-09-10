المؤشر ستاندرد اند بورز بأمريكا يسجل ارتفاعاً قياسياً مع صعود أوراكل

حقق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 في وول ستريت ثاني إغلاق قياسي على التوالي، اليوم الأربعاء، حيث ارتفع سهم أوراكل، كما دعمت بيانات التضخم التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وصعد سهم أوراكل في أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ عام 1992 بعد أن أشارت شركة التكنولوجيا إلى زيادة الطلب على خدماتها السحابية من شركات الذكاء الاصطناعي.

ووصلت القيمة السوقية لأوراكل إلى 970 مليار دولار، مقتربة من القيمة السوقية لتسلا البالغة 1.1 تريليون دولار.

كما ارتفعت أسهم شركات الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أيضا، ومنها شركات إنفيديا وبرودكوم.

واستفاد موردو طاقة مراكز البيانات أيضا، حيث ارتفعت أسهم شركة كونستيليشن إنيرجي وفيسترا وجنرال إلكتريك فيرنوفا.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 19.72 نقطة، أو 0.30 بالمئة، ليغلق عند 6532.33 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 5.27 نقطة، أو 0.02 بالمئة مسجلا 21884.75 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 219.15 نقطة أو 0.48 بالمئة إلى 45492.19 نقطة.