الأربعاء 23 ربيع الأول 1444 ﻫ - 19 أكتوبر 2022 |
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المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يرتد عن 4 جلسات من المكاسب

منذ 45 دقيقة
المؤشر ستوكس

المؤشر ستوكس

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انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الأربعاء، على خلفية قلق المستثمرين من التضخم الجامح واحتمالية زيادة أسعار الفائدة وتباين تقارير أرباح الشركات.

وأغلق المؤشر على انخفاض 0.5 بالمئة لينهي سلسلة مكاسب دامت أربع جلسات كانت مدفوعة بشكل أساسي بتحسن الآمال في تسجيل موسم أرباح أفضل من المتوقع وتراجع بريطانيا عن سياستها المالية التي تسببت في هزة كبيرة في الأسواق.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم في بريطانيا بلغ 10.1 بالمئة في سبتمبر أيلول، متساويا مع أعلى مستوى له منذ 40 عاما والذي لامسه في يوليو تموز، مما يضع مزيدا من الضغط على بنك إنجلترا لتكثيف رفع أسعار الفائدة لكبح جماح الأسعار.

وتراجع أكثر من نصف القطاعات المدرجة على المؤشر ستوكس 600، وتصدر قطاعا العقارات وتجارة التجزئة الخسائر. في المقابل، ارتفع قطاع التكنولوجيا في ظل النتائج القوية لشركة إيه.إس.إم.إل.

وقفزت أسهم الشركة 8.2 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع معدات الرقائق عن مبيعات وأرباح جيدة في الربع الثالث، وقالت إنها لا تتوقع تأثيرا كبيرا من العقوبات الأمريكية على الصين.

وقفز سهم هاندلس بانكن 6.2 بالمئة بعد أن أعلن البنك السويدي عن أرباح قياسية تجاوزت التوقعات، حيث ارتفعت إيرادات الفوائد في ظل ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية.

وهبط سهم سارتوريوس 16.6 بالمئة بعد أن قال صانع معدات المختبرات الفرنسي الألماني إنه يتوقع أن تصل إيرادات 2022 إلى النصف الأدنى من نطاق توقعاته.

    المصدر :
  • رويترز

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