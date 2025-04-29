المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يصعد بفضل نتائج الأعمال

واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي، اليوم الثلاثاء، بدعم من القطاع المالي عقب إعلان نتائج أعمال إتش.إس.بي.سي ودويتشه بنك، وذلك رغم التركيز على تقييم الشركات لتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.4 بقيادة المؤشر الفرعي لقطاع الطيران والدفاع.

وقفز سهم راينميتال 8.5 بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة لتصنيع الذخيرة في أوروبا نمو مبيعاتها في الربع الأول 46 بالمئة مدعومة بشكل رئيسي بأعمالها الدفاعية.

وساهم قطاع الرعاية الصحية الرائد في دعم المؤشر الرئيسي بارتفاعه 1.2 بالمئة.

وارتفع سهم إتش.إس.بي.سي ثلاثة بالمئة بعد أن أطلق البنك عملية إعادة شراء للأسهم بثلاثة مليارات دولار، على الرغم من تحذيره من أن الطلب على القروض وجودة الائتمان قد يتأثران بالتداعيات الأوسع للحرب التجارية الأمريكية.

وتقدم سهم دويتشه بنك خمسة بالمئة بعد أن أعلن أكبر بنك في ألمانيا قفزة في أرباح الربع الأول 39 بالمئة.

واستقرت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة بفضل التفاؤل بشأن تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وعلى الرغم من المكاسب يتجه المؤشر الأوروبي القياسي إلى الانخفاض للشهر الثاني على التوالي.

وانخفض سهم بورشه 4.1 بالمئة بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات الرياضية الألمانية الفاخرة بعض توقعاتها للعام الجاري.