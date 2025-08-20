المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يغلق على ارتفاع

أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع، اليوم الأربعاء، مدعوما بأسهم شركات السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية، لكن تراجع أسهم التكنولوجيا والدفاع حد من المكاسب.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.2 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ أكثر من خمسة أشهر.

ومع ذلك، انخفضت معظم البورصات الرئيسية في أوروبا، إذ تراجع المؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة، لكن المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني سجل مستوى غير مسبوق وأغلق مرتفعا 1.1 بالمئة.

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى 3.8 بالمئة في يوليو تموز، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2024 ويتماشى مع توقعات بنك إنجلترا.

ومن بين القطاعات، سجلت أسهم شركات الأغذية والمشروبات الموجهة للمستهلكين أكبر المكاسب وارتفعت 2.3 بالمئة، بقيادة سهم نستله الذي صعد 3.6 بالمئة. وتبعه قطاع شركات السلع الشخصية والمنزلية الذي ارتفع 1.4 بالمئة.

واستمر التفاؤل بإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ تستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها للعمل على تحديد ما قد يتضمنه الدعم العسكري لأوكرانيا في إطار الاتفاق، لكن الحذر خيم أيضا نظرا لعدم وضوح التفاصيل.

وانخفضت أسهم الشركات الأوروبية المرتبطة بالدفاع 1.4 بالمئة بعد أن سجلت أسوأ أداء يومي لها منذ أكثر من شهر في الجلسة السابقة بسبب توقعات التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.

وقال مايكل فيلد كبير محللي الأسهم في مورننج ستار “حتى إذا انتهت الحرب، فهناك دورة إعادة تخزين ضخمة يجب أن تستمر حتى تتمكن الدول من تجديد أسلحتها، وهو ما سيبقي هذه الشركات في العمل لفترة طويلة”.

وأضاف “السوق معيبة بعض الشيء في تفكيرها بشأن القطاع”.

وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل 0.5 بالمئة، مقتفية أثر عمليات البيع المكثفة في الولايات المتحدة بسبب المخاوف من فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي والضبابية حول توقعات أسعار الفائدة.

وينصب التركيز هذا الأسبوع على ندوة جاكسون هول السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، حيث من المقرر أن يتحدث رئيس البنك جيروم باول وغيره من رؤساء البنوك المركزية الرئيسية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنحو 10.2 بالمئة منذ بداية العام على أمل ارتفاع الإنفاق في الاتحاد الأوروبي والتحول إلى الأصول الأوروبية في النصف الأول من 2025 وتزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة الأمريكية.