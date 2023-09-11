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المؤشر ناسداك يغلق على ارتفاع كبير

منذ 7 ثواني
ناسداك دبي

ناسداك دبي

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أغلق المؤشر ناسداك على ارتفاع كبير الاثنين بدفعة من قفزة في سهم تسلا بسبب التفاؤل المحيط بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم التي ستصدر هذا الأسبوع.

وزاد سهم تسلا بعد أن رفع مورجان ستانلي توصيته لسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية وعزا ذلك إلى أن شركتها دوجو قد تعزز قيمتها السوقية بقيمة ما يقارب من 600 مليار دولار.

كما شهدت أسهم شركات ذات قيمة سوقية عملاقة صعودا أيضا مثلا أمازون ومايكروسوفت وميتا بلاتفورمز التي قالت أمس الأحد 10\9\2023 إنها تعمل على نظام جديد وأقوى للذكاء الاصطناعي.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس\آب والمقررة الأربعاء ليستشفوا منها مؤشرات بشأن نية مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة ثم من المقرر صدور بيانات أسعار المنتجين الخميس.

ووفقا لبيانات أولية، زاد المؤشر ستاندرد اند بورز500 بمقدار 30.24 نقطة أو 0.68 بالمئة لينهي الجلسة عند 4487.73 نقطة كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 158.83 نقطة أو 1.15 بالمئة إلى 13920.35 نقطة، أما داو جونز الصناعي فقد ارتفع 89.89 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 34666.48 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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