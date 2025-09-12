السبت 20 ربيع الأول 1447 ﻫ - 13 سبتمبر 2025 |
المؤشر ناسداك يغلق على مستوى قياسي مرتفع

منذ ساعة واحدة
ستاندرد اند بورز 500 وناسداك

سجل المؤشر ناسداك المجمع مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا اليوم الجمعة في جلسة تداول متباينة بدعم من سهم مايكروسوفت وسط تطلع المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال الأسبوع المقبل وسط توقعات على نطاق واسع أن يخفض خلاله أسعار الفائدة لمواجهة التباطؤ في سوق العمل.

وبدعم من مكاسب في سهم تسلا وأسهم أخرى مرتبطة بالتكنولوجيا، واصل المؤشر ناسداك ارتفاعه في الجلسة السابقة، إذ سجلت المؤشرات الثلاثة أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ويترقب المستثمرون بشدة اجتماع الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء ويتوقعون أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس بعد أن أظهرت أحدث البيانات ضعفا طويل الأمد في التوظيف وتراجعا في مخاوف التضخم.

قال سام ستوفال كبير خبراء الاستثمار لدى سي.إف.آر.إيه ريسيرش “نظرا للقفزة الكبيرة التي شهدها سوق الأسهم أمس، بدأ المستثمرون يلتقطون أنفاسهم. لن تكون هناك أي بيانات من الآن وحتى يوم الأربعاء. إنه نوع من الانتظار والترقب”.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 0.05 بالمئة، بواقع 3.47 نقطة، إلى 6584.00 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.45 بالمئة، توازي 96.38 نقطة، إلى 22139.46 نقطة، فيما نزل المؤشر داو جونز الصناعي 0.59 بالمئة، أو 273.44 نقطة، إلى 45834.56 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

