المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من شهر

أغلق المؤشر نيكي الياباني الجمعة عند أعلى مستوى في أكثر من شهر مع زيادة الإقبال على المخاطرة بعد أن أثار اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا تفاؤلا بشأن إمكانية إحراز تقدم في المحادثات مع دول أخرى.

وصعد نيكي 1.56 بالمئة إلى 37503.33 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 27 مارس\آذار. وفي أسبوع تعاملات قصير بسبب عطلات، ارتفع المؤشر 1.83 بالمئة وسجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.29 بالمئة إلى 2733.49 ليواصل الارتفاع للجلسة الحادية عشرة، في أطول سلسلة مكاسب منذ أكتوبر\تشرين الأول 2017.

وقال هيرويوكي أوينو كبير المحللين لدى سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول “يرى المستثمرون أن ركود السوق في أبريل كان الأسوأ، وأن الوضع يتحسن ليس فقط للأسهم وإنما أيضا للسندات على خلفية إمكانية التوصل إلى المزيد من التسويات في محادثات التجارة”.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الخميس8\5\2025 عن اتفاق تجاري ثنائي محدود يبقي الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات البريطانية عند عشرة بالمئة.

وتترقب الأسواق حاليا نتائج المحادثات التجارية الأولية التي ستنطلق غدا السبت 10\5\2025 بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا.

وتوقع ترامب أمس أن تكون محادثات البلدين جوهرية، ورجح أن يتم خفض الرسوم الأمريكية على بكين البالغة حاليا 145 بالمئة.

وفيما يتعلق بالأسهم الأبرز أداء، قفز سهم إن.تي.تي داتا 14.26 بالمئة بعد أن قالت إن.تي.تي إنها ستحول الشركة التابعة إلى شركة خاصة من خلال شراء الأسهم التي لا تملكها بالفعل بسعر 4000 ين للسهم.

وهوى سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 5.57 بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي.