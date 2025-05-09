الجمعة 11 ذو القعدة 1446 ﻫ - 9 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من شهر

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 9 - مايو - 2025 11:42 صباحًا
مؤشر نيكي الياباني - رويترز

مؤشر نيكي الياباني - رويترز

A A A
طباعة المقال

أغلق المؤشر نيكي الياباني الجمعة عند أعلى مستوى في أكثر من شهر مع زيادة الإقبال على المخاطرة بعد أن أثار اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا تفاؤلا بشأن إمكانية إحراز تقدم في المحادثات مع دول أخرى.

وصعد نيكي 1.56 بالمئة إلى 37503.33 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 27 مارس\آذار. وفي أسبوع تعاملات قصير بسبب عطلات، ارتفع المؤشر 1.83 بالمئة وسجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.29 بالمئة إلى 2733.49 ليواصل الارتفاع للجلسة الحادية عشرة، في أطول سلسلة مكاسب منذ أكتوبر\تشرين الأول 2017.

وقال هيرويوكي أوينو كبير المحللين لدى سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول “يرى المستثمرون أن ركود السوق في أبريل كان الأسوأ، وأن الوضع يتحسن ليس فقط للأسهم وإنما أيضا للسندات على خلفية إمكانية التوصل إلى المزيد من التسويات في محادثات التجارة”.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الخميس8\5\2025 عن اتفاق تجاري ثنائي محدود يبقي الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات البريطانية عند عشرة بالمئة.

وتترقب الأسواق حاليا نتائج المحادثات التجارية الأولية التي ستنطلق غدا السبت 10\5\2025 بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا.

وتوقع ترامب أمس أن تكون محادثات البلدين جوهرية، ورجح أن يتم خفض الرسوم الأمريكية على بكين البالغة حاليا 145 بالمئة.

وفيما يتعلق بالأسهم الأبرز أداء، قفز سهم إن.تي.تي داتا 14.26 بالمئة بعد أن قالت إن.تي.تي إنها ستحول الشركة التابعة إلى شركة خاصة من خلال شراء الأسهم التي لا تملكها بالفعل بسعر 4000 ين للسهم.

وهوى سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 5.57 بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية ترتفع مع مؤشرات تهدئة التوترات التجارية
ترامب ونتنياهو - أرشيفية
قُبيل محادثات الجولة الرابعة في مسقط.. ترامب يلتقي مستشار نتنياهو
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. رويترز
الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي يزور السعودية وقطر السبت

الأكثر قراءة

وزير العمل محمد حيدر ترأس إجتماعا للجنة المؤشر
وزير العمل: سأحمل خطة رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها الى مجلس الوزراء
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. رويترز
عن حزب الله.. ماذا قال الرئيس الفرنسي؟
مبانٍ متضررة جراء الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في لبنان، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز
صباح اليوم.. مداهمات مفاجئة في الضاحية الجنوبية لبيروت!