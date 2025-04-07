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المؤشر نيكي الياباني يتراجع إلى أدنى مستوى في عام ونصف

منذ 9 ساعات
المؤشر نيكي الياباني

المؤشر نيكي الياباني

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انخفض المؤشر نيكي الياباني بنحو 9 بالمئة في بداية تعاملات الاثنين، كما انخفض مؤشر لأسهم البنوك اليابانية بنسبة تصل إلى 17 بالمئة، مع استمرار المخاوف بشأن الركود العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية في التأثير على الأسواق.

هبط نيكي 8.8 بالمئة إلى 30792.74 نقطة لأول مرة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وكان المؤشر يتداول بانخفاض بنسبة 7.3 بالمئة عند 31318.79 نقطة حتى الساعة 0034 بتوقيت جرينتش.

وجرى تداول جميع مكونات المؤشر نيكي البالغ عددها 225 سهما‭‭‭ ‬‬‬على انخفاض.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 8 بالمئة إلى 2284.69 نقطة. وانخفض مؤشر توبكس للبنوك 17.3 بالمئة، وكان آخر انخفاض له 13.2 بالمئة. وقد تأثر مؤشر البنوك بشدة بموجة البيع المكثف للأسهم اليابانية، حيث انخفض بنسبة 30 بالمئة خلال الجلسات الثلاث الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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