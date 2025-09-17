المؤشر نيكي الياباني يتراجع عن ذروة قياسية قبل قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

رجل يمشي أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط أسعار أسهم نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو، اليابان، 23 يوليو 2025. رويترز

تراجع المؤشر نيكي الياباني في ختام التعاملات اليوم الأربعاء مقتفيا أثر هبوط شهدته وول ستريت خلال الليل من مستويات ارتفاع قياسية وذلك قبل صدور قرار مهم من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وأغلق المؤشر نيكي على انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة مسجلا 44790.38 نقطة. ووصل المؤشر في الجلسة السابقة إلى ذروة قياسية بلغت 45055.38 نقطة.

كما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 3145.83 نقطة بعد أن وصل أيضا لارتفاع قياسي أمس الثلاثاء.

وقدم الأداء القوي لأسهم شركات قطاع الرقائق دعما فارقا إذ ارتفعت بناء على صعود مؤشر فلادلفيا لأشباه الموصلات الذي يحظى بمتابعة وثيقة والذي ارتفع 0.3 بالمئة لأعلى مستوى على الإطلاق أمس الثلاثاء.

كما لامس المؤشران ناسداك المجمع وستاندرد اند بورز 500 مستويات قياسية لكنهما اختتما التعاملات على تراجع.

وارتفعت الأسهم عالميا بشكل عام في وقت عزز فيه المتعاملون توقعات بتنفيذ المركزي الأمريكي لعمليات خفض لأسعار الفائدة على المدى القريب اعتبارا من وقت لاحق من اليوم الأربعاء. وتتوقع الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة لمرتين على الأقل حتى نهاية العام وبمقدار 95 نقطة أساس بحلول نهاية مارس آذار.

وقفز سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 5.4 بالمئة اليوم الأربعاء ليقود المكاسب على المؤشر نيكي. كما زاد سهم ديسكو بنحو اثنين بالمئة.

لكن سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق اختتم تداولات جلسة متقلبة على تراجع بنسبة 1.8 بالمئة.

ورغم ارتفاع الين مقابل الدولار، بما يضغط على أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها لأنه يقلص قيمة الإيرادات في الخارج بالين، زاد سهم سوني 1.1 بالمئة وتويوتا موتور 0.6 بالمئة.

ومن بين 225 سهما مدرجة على المؤشر نيكي، ارتفع 58 فقط وتراجع 164 واستقر ثلاثة.