المؤشر نيكي الياباني يسجل مستوى قياسيا بدعم من مجموعة سوفت بنك

صعد المؤشر نيكي الياباني إلى مستوى قياسي مرتفع اليوم الخميس بقيادة أسهم مجموعة سوفت بنك التي اقتفت أثر نظيراتها في الولايات المتحدة وسط تفاؤل بنمو الأعمال السحابية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وزاد المؤشر نيكي 0.8 بالمئة إلى 44198.10 بحلول الساعة 0144 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس مستوى قياسيا مرتفعا عند 44251.65 في وقت سابق من اليوم.

واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 3149.38.

وقال يوجو تسوبوي الخبير الاستراتيجي لدى دايوا للأوراق المالية “دعمت مجموعة سوفت بنك المؤشر نيكي بعدما استفادت من التوقعات بأن الأعمال السحابية ستستمر في النمو بعد ارتفاع أسهم أوراكل”.

وقفز سهم أوراكل 36 بالمئة الليلة الماضية مسجلا أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ عام 1992 بعد أن أشارت شركة التكنولوجيا إلى زيادة الطلب من شركات الذكاء الاصطناعي على خدماتها السحابية، مما ساعد المؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على تسجيل إغلاق قياسي أمس الأربعاء.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا تسعة في المئة، فيما ارتفع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.54 بالمئة.