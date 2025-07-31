الخميس 6 صفر 1447 ﻫ - 31 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المؤشر نيكي الياباني يصعد بعد قرار متوقع من البنك المركزي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 31 - يوليو - 2025 12:12 مساءً
رجل يمشي أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط أسعار أسهم نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو، اليابان، 23 يوليو 2025. رويترز

رجل يمشي أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط أسعار أسهم نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو، اليابان، 23 يوليو 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة كما كان متوقعا على نطاق واسع، في حين عدل توقعات التضخم بالرفع.

ويشير ذلك إلى قناعة البنك المركزي بأنه يستطيع استئناف رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف، لكن صناع السياسة النقدية أبدوا مجددا حذرهم تجاه التوقعات الاقتصادية وسط استمرار الضبابية المحيطة بالتجارة العالمية.

وأنهى المؤشر نيكي معاملات اليوم مرتفعا واحدا بالمئة إلى 41069.82 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة.

وفي تقريره ربع السنوي للتوقعات الاقتصادية، قال بنك اليابان إنه على الرغم من أن المحادثات التجارية شهدت تقدما، إلا أن حالة الضبابية التي تحيط بمفاوضات كل بلد وتأثيرها الاقتصادي والتضخمي لا تزال مرتفعة.

وقال توهورو ساساكي، كبير الخبراء في مجموعة فوكوكا المالية “لا يزال بنك اليابان يتوخى الحذر بشأن المخاطر العالمية، وخاصة سياسة الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة”.

وبالنسبة للمؤشر نيكي، كانت نتائج الشركات محفزا قويا لتحركات الأسهم اليوم. وقفز سهم كيوسيرا 9.5 بالمئة، وصعد سهم أستيلاس فارما 6.1 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر، تراجع سهم باناسونيك هولدنغز ثلاثة بالمئة.

وحققت أسهم الشركات المستفيدة من انخفاض أسعار النحاس أداء أفضل من سائر السوق، وارتفع سهم فوجيكورا 6.6 بالمئة وزاد سهم فوروكاوا إليكتريك 5.8 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يحضران مؤتمراً صحفياً عقب محادثاتهما في موسكو، روسيا، 31 يوليو 2025. رويترز
لافروف للشيباني: نتطلع لاستقبال الشرع في موسكو ونسعى لتقوية العلاقات مع سوريا
مين أونغ هلينغ. رويترز
ميانمار تشكل لجنة برئاسة قائد الجيش لإجراء انتخابات
زير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق له خلال جولة المباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في قصر الضيافة بموسكو
الشيباني خلا لقائه لافروف: سوريا تسعى إلى بناء علاقات "صحيحة وسليمة" مع روسيا

الأكثر قراءة

الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري يصل بيروت غداً
غوتيريش يدعو الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله
العد العكسي بدأ.. مخازن "الحزب" تحت المراقبة
رئيس مجلس النواب نبيه بري
هل يُقنِع برّي "الحزب"؟