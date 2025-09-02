الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المؤشر نيكي الياباني يصعد بفضل توقعات خفض الفائدة ومبيعات متاجر كبرى

منذ 5 دقائق
امرأة تمر بجانب شاشة تعرض متوسط أسهم مؤشر نيكي الياباني خارج إحدى شركات السمسرة في طوكيو. رويترز

امرأة تمر بجانب شاشة تعرض متوسط أسهم مؤشر نيكي الياباني خارج إحدى شركات السمسرة في طوكيو. رويترز

A A A
طباعة المقال

صعد المؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء، متجاوزا موجة هبوط استمرت يومين، إذ ارتفعت المعنويات بفضل توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وتقارير مبيعات إيجابية من المتاجر الكبرى.

وكافح المؤشر نيكي 225 لتحديد اتجاهه، وهبط بما وصل إلى 0.25 بالمئة في وقت ما خلال الجلسة، لكنه أنهى اليوم مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 42310.49 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة.

وكان التداول ضعيفا بعد عطلة للسوق في الولايات المتحدة بمناسبة عيد العمال، الذي تحتفل به البلاد في أول يوم اثنين من شهر سبتمبر أيلول.

وقبيل صدور بيانات رئيسية عن الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، تتوقع الأسواق فرصة بنسبة 89 بالمئة لأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

وقال ديلين وو المحلل في بيبرستون “تجد الأسهم اليابانية شيئا من الدعم، والذي يرجع لأسباب منها توقع السوق خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وهو أمر إيجابي على نطاق واسع للأصول التي تنطوي على مخاطرة”.

وأضاف “مع ذلك، فإن ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية والضغوط غير المباشرة من عمليات بيع أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة تبقي المشترين حذرين”.

وأعلنت شركة تاكاشيمايا ووحدة تابعة لشركة جيه.فرونت ريتيلنج أمس الاثنين عن أرقام أولية لمبيعات المتاجر نفسها لشهر أغسطس آب، وهو مقياس يقارن بين مبيعات المتاجر في فترة ما مع مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام السابق. وأظهرت الأرقام أول ارتفاع على أساس سنوي منذ فبراير شباط.

وارتفع سهم تاكاشيمايا 3.3 بالمئة، بينما صعد سهم جيه.فرونت ريتيلنج 4.3 بالمئة. وتقدم سهم إيسيتان ميتسوكوشي، التي قلصت التراجع الشهري في مبيعاتها، 5.9 بالمئة.

وصعد 166 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 58 سهما.

وبعد إيسيتان ميتسوكوشي، كان أكبر الرابحين على المؤشر نيكي هو سهم كيرين هولدنجز لصناعة البيرة والذي ارتفع 5.4 بالمئة.

أما أكبر الخاسرين على المؤشر فكان سهم ميركاري لتجارة التجزئة عبر الإنترنت والذي خسر 4.8 بالمئة، يليه فوروكاوا إلكتريك الذي تراجع 3.4 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أميرة مطير تحمل رضيعها عمار في مدينة غزة في صورة بتاريخ 5 أغسطس/آب الجاري (رويترز)
غزة تحت القصف
صحة غزة: 43 ألف طفل و55 ألف امرأة حامل ومرضع في خطر بسبب تفاقم أزمة المجاعة
قاء مودي (يمين) مع بوتين (وسط) وشي جين بينغ يعزز العلاقات بين البلدان الثلاثة في تحد للولايات المتحدة (الفرنسية)
محور جديد يتشكل.. قادة الصين وروسيا وكوريا الشمالية يبحثون إعادة تعريف النظام العالمي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر اجتماعًا في إطار منظمة شنغهاي للتعاون في قمة المنظمة في تيانجين، الصين، 1 سبتمبر 2025. سبوتنيك عبر رويترز
بوتين يؤكد استعداد موسكو لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بكين

الأكثر قراءة

هواية الـParagliding
صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
نبيه بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح.. وإسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية
الرجال اكتسبوا الطول والوزن أسرع مرتين من النساء
النفخة والغازات…إليكم الحل الطبيعي لمكافحتها