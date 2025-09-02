المؤشر نيكي الياباني يصعد بفضل توقعات خفض الفائدة ومبيعات متاجر كبرى

صعد المؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء، متجاوزا موجة هبوط استمرت يومين، إذ ارتفعت المعنويات بفضل توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وتقارير مبيعات إيجابية من المتاجر الكبرى.

وكافح المؤشر نيكي 225 لتحديد اتجاهه، وهبط بما وصل إلى 0.25 بالمئة في وقت ما خلال الجلسة، لكنه أنهى اليوم مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 42310.49 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة.

وكان التداول ضعيفا بعد عطلة للسوق في الولايات المتحدة بمناسبة عيد العمال، الذي تحتفل به البلاد في أول يوم اثنين من شهر سبتمبر أيلول.

وقبيل صدور بيانات رئيسية عن الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، تتوقع الأسواق فرصة بنسبة 89 بالمئة لأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

وقال ديلين وو المحلل في بيبرستون “تجد الأسهم اليابانية شيئا من الدعم، والذي يرجع لأسباب منها توقع السوق خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وهو أمر إيجابي على نطاق واسع للأصول التي تنطوي على مخاطرة”.

وأضاف “مع ذلك، فإن ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية والضغوط غير المباشرة من عمليات بيع أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة تبقي المشترين حذرين”.

وأعلنت شركة تاكاشيمايا ووحدة تابعة لشركة جيه.فرونت ريتيلنج أمس الاثنين عن أرقام أولية لمبيعات المتاجر نفسها لشهر أغسطس آب، وهو مقياس يقارن بين مبيعات المتاجر في فترة ما مع مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام السابق. وأظهرت الأرقام أول ارتفاع على أساس سنوي منذ فبراير شباط.

وارتفع سهم تاكاشيمايا 3.3 بالمئة، بينما صعد سهم جيه.فرونت ريتيلنج 4.3 بالمئة. وتقدم سهم إيسيتان ميتسوكوشي، التي قلصت التراجع الشهري في مبيعاتها، 5.9 بالمئة.

وصعد 166 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 58 سهما.

وبعد إيسيتان ميتسوكوشي، كان أكبر الرابحين على المؤشر نيكي هو سهم كيرين هولدنجز لصناعة البيرة والذي ارتفع 5.4 بالمئة.

أما أكبر الخاسرين على المؤشر فكان سهم ميركاري لتجارة التجزئة عبر الإنترنت والذي خسر 4.8 بالمئة، يليه فوروكاوا إلكتريك الذي تراجع 3.4 بالمئة.