المؤشر نيكي الياباني يصعد لمستوى غير مسبوق

سجل المؤشر نيكي الياباني مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الجمعة، مقتفيا أثر المكاسب الذي شهدتها وول ستريت عند الإغلاق الليلة الماضية، لكن المكاسب جاءت محدودة وسط حالة من الحذر إزاء هذا الاتجاه الصعودي.

وزاد المؤشر نيكي 0.7 بالمئة إلى 44668.23 بعد أن ارتفع 1.16 بالمئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال يوم تداول عند 44888.02 في وقت سابق من الجلسة.

ويتجه المؤشر لتسجيل ارتفاع أسبوعي 3.8 بالمئة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.35 بالمئة إلى 3158.8 ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية 1.7 بالمئة.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في توكاي طوكيو للأبحاث “مكاسب الأسهم اليابانية صغيرة مقارنة بقوة وول ستريت… وهذا مؤشر على أن المستثمرين بدأوا يشعرون بأن السوق تشهد نشاطا محموما”.